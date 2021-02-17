شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من صيانة وتشغيل وحدات الطوارئ بمحطة رى بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إصلاح وصيانة وتشغيل وحدات الطوارئ المركبة بمحطة رى بحر البقر التابعة لمحطات المنصورة وتشغيل جميع وحدات الطوارئ بالمحطة بحالة جيدة، فى ظل الظروف الجوية الصعبه والطقس السيئ.

أضاف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه يتم متابعة الحالة الفنية لجميع المحطات والوحدات وأعمال العمرات وانتظام الورادى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الرى أنها كلف أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه أثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا قامت خلال العام الماضى بتنفيذ نحو(250) عمرة بالمحطات على مستوى المصلحة بالجهود الذاتية بالاضافة الى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية ل (200 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى.