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مطبخ حديقة الحيوان يحارب الشتاء بالبليلة و"الأرز بلبن" لحماية الشمبانزى من البرد

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القاهرة - سامية سيد - تشهد حديقة الحيوان بالجيزة، اجراءات خاصة لمواجهة الطقس السئ حفاظا على الحيوانات ، حيث تأتى فى مقدمة هذه الإجراءات تجهيز وجبات خاصة للحيوانات للتغلب على برودة الجو .

وفى بيت الشمبانزي ، يتم تجهيز وجبات خاصة تساعد الشمبانزى على التدفئة ، فى مقدمتها وجبة بليلة بالعسل وأرز باللبن ومشروبات ساخنة من "شاى وخلية".

و يشهد الطقس اليوم  الأربعاء  ،  طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ،    وطقس  شديد البرودة  على السواحل الشمالية  الغربية والرياح نشطة  ، وطقس بارد  على السواحل الشمالية الشرقية ،  طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة ،    وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين  شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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