شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ أعمال تأهيل ترع وتطوير مساقى ضمن مبادرة حياة كريمة فى 51 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، و المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث والإتصال السياسى، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 51 مركزا وتشمل أعمال رى حديث وأعمال تأهيل وأعمال تطوير مساقى.

أضاف عبد العاطى أنه من المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقى، و إدخال نظم الرى الحديث بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الأراضى الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.

وأوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما أوضح عبد العاطي أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأكد عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان لإنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة ، مشيراً للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.