شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر الأزهرية» تستكمل إجراء المقابلات لوظائف القيادات الإشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت منطقة الأقصر الأزهرية صباح اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية التي تم الإعلان عنها وهي (مدير إدارة- موجه شرعي- شيخ معهد)، وذلك برئاسة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور بشير عبدالله مستشار العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية واللجنة المشكلة من وكيلي المنطقة للعلوم الشرعية والمواد الثقافية ومديري المراحل التعليمية والشؤون القانونية والتنسيق.

أجريت الاختبارات الإلكترونية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمقابلات الشخصية لاختيار أفضل الكوادر .

وركزت المقابلات على السمات الشخصية والفكرية والقدرات الذاتية، وذلك للقيام بالمهام المنوط بها للمتقدمين، حيث تم توثيق وتسجيل وتصوير المقابلات لإعداد (سي دي) لتسليمه إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

استكمال المقابلات الشخصية بالأقصر الازهرية

استكمال المقابلات الشخصية بالأقصر الازهرية