شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية على المخابز ومستودع تعبئة الغاز برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب أعضاء مكتب التموين بشن حملات تفتيشية على المخابز ومستودع تعبئة الأنابيب والمحلات العامة، والتأكد من توافر الأرصدة وضط الأسعار، والتأكد من التزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا .

وأكد رافت على قيام أعضاء مكتب التموين بالمرور على المخابز ومتابعة وتدقيق أرصدة الدقيق وجودة ومواصفات وأوزان وتوافر الخبز للمواطنين، وعدم وجود مخالفات، كما تم المرور على مستودع السلع المصرية ومتابعة أرصدة السلع الرئيسية وتوافرها، وكذا التأكد من أرصدة السلع التموينية، وصرف استعاضات للبدالين وعدم جود أي عجز في الأرصدة، كما تم متابعة مستودع تعبئة الأنابيب والاتزام بالأوزان المحددة، وتوافر الغاز الصب التي تفي باحتياجات المدينة، وعدم وجود أي عجز.

كما تم المرور على المحلات العامة والتأكد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها وتوافر السلع للمواطنين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتحرير 9 محاضر بينها ٦ عدم إعلان عن أسعار و٣ عدم حيازة شهادة صحية.