شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن مدينة الأقصر لاستكمال الإصلاحات في الخط الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 10مساء اليوم الأربعاء 17 فبراير وحتى الساعة 6 صباح الخميس 18 فبراير، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسى للمياه بشارع خالد بن الوليد، بوسط مدينة الأقصر.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406 -0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.