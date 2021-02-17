شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تداهم مركزا طبيا يتداول الوصفات والأعشاب الطبية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وللمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى قيام ادارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية ، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وإدارة الرقابة التموينية، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، تم خلالها مداهمة أحد مراكز بيع وتداول الوصفات والأعشاب الطبية يعمل بدون ترخيص، وضبط ما يقارب من ٣٠٠٠ مخالفة دوائية لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وفي مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التفتيشية قامت بمداهمة مجمع عيادات غير مرخص تابع لمركز الأعشاب، وتم تحريز ٤٤ سرنجة، منها سرنجات معدة للحقن تحتوي على مواد مجهولة المصدر، وغير معروف تركيبها، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما تم تحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مسموح له ببيع وتجارة الأدوية بقسم الشرطة بالزقازيق، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.