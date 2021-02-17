شكرا لقرائتكم خبر عن واجه ستة اتهامات.. شادى سرور يتصدر محركات البحث على جوجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اليوتيوبر «شادى سرور» مؤشرات بحث جوجل، بعد تداول أخبار حول الإفراج عنه، بعد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت النيابة وجهت له تهما في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهى ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وقالت مصادر أمنية إن اليوتيوبر شادي سرور تم الإفراج عنه، عقب قرار من الجهات القضائية، وذلك بعد العديد من المواقف المثيرة للجدل، واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع السوشيال ميديا، واستفزاز الجمهور.

كان «شادي» أعلن تركه للدين الإسلامي عام 2019، ثم عاد بعد عدة أيام ليعلن عودته إليه مرة أخرى، مقدما اعتذاره للجميع.