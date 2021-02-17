شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة التقلبات المناخية السيئة في المنيا.. وخريطة لتجمع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت لليوم الثاني، موجة التقلبات المناخية السيئة على مدن وقرى المنيا، وارتفعت سرعة الرياح وانخفضت درجات الحرارة، مما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، والمشاة بالمحافظة .

وواصلت غرف الأزمات متابعتها للطقس والأحوال بالمدن والقرى، وأعلنت حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي توابع للموجة الباردة .

من جانبه اعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، خريطة متكاملة لأماكن تجمع الأمطار بكافة أنحاء المحافظة كإجراء احترازي في حالة حدوثها. مؤكدا انه تم رصدها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بإدارة نظم المعلومات الجغرافيةGIS

وأضاف«الشهاوى» أن الشركة حددت أماكن انتشار سيارات الكسح بهذه الأماكن حيث يوجد ٣٧سيارة كسح بالإضافة إلى العديد من المعدات الأخرى .