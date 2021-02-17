شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير مدرسة العبور بالعريش ضمن مبادرة «اتحول للأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن تشجير مدرسة العبور للتعليم الأساسي بالعريش، ضمن مبادرة «اتحول للأخضر» والتي أطلقتها وزارة البيئة، بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وقالت منى أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، إن مبادرة التشجير جرت في المدرسة بحضور عدد من القيادات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة.

من جانبها، أكدت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، أن المبادرة تأتي في إطار احتفال المحافظة بيوم البيئة الوطني، الذي بدأ في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بتنفيذ ندوة في مقر الجمعية بالعريش، للتوعية بالحفاظ على البيئة.

وأشارت حجاب إلى أن مبادرة زراعة الأشجار تتم بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء، والإدارة العامة لشؤون البيئة، بديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة العريش، ومديرية التربية والتعليم، وعدد من المؤسسات الأهلية الشريكة.