شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة وصقيع.. الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل وأحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يصاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة، صباح اليوم، 11 درجة مئوية، وسط تكاثر السحب الركامية واستمرار الغيوم، مع تزايد فرص هطول الأمطار.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ومن جانبها، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

يشار إلى أن موجة الطقس السيئ تسببت في انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.