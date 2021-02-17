شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة والبحث عن 4.. غرق لنش أهالي في مدخل قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرق لنش أهالي تابع لشركة ادوارد الملاحية في ساعات الصباح الاولي من صباح، الأربعاء، في المدخل الشمالي لقناة السويس جهة بورسعيد، على متنه 5 أشخاص هم سائقه واثنان بحارة وموظفان بالشركة كانوا في طريقهم لتوصيل طلبية تموين سفن تقف في منطقة الغاطس.

وتم انتشال جثة أحد الغارقين ويدعي محمد فاروق 37 سنة بمعرفة قاطرة تابعة لشركة ملاحة اخر، فيما حال سوء الأحوال الجوية دون البحث عن الأربعة الباقين.

كانت تحركات هيئة قناة ببورسعيد تلقت إاشارة من السفينة التجارية «سيمكس» الراسية في غاطس القناة قرب حاجز الأمواج الغربي بأن طاقم السفينة شاهدوا لنش تموين سفن تابع لشركة أدوار في حالة غرق بجوار السفينة ويوجد خمسة أفراد بجوار السفينة يحاولون الطفو، فيما تقدم لإنقاذهم القاطرة مالديف واللنش جولدن اوشن التابع لشركة ملاحة خاصة من الأفراد محاولا انقاذهم لكنهما لم يتمكنا من انتشال سوي جثة واحدة، وحالت سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج إلى نحو 8 أمتار دون خرج قاطرات هيئة قناة السويس للبحث عن الأربعة الباقين.

وقررت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس التحفظ على السفينة المبلغة بالحادث لحين انتهاء التحقيقات.