شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العواصف الشديدة.. سقوط لوحة إعلانات على كورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب الطقس السيئ والعواصف الشديدة في سقوط لوحة إعلانات بمنطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات أو خسائر.

وتدخل عمال شركة الصرف الصحي الذين تصادف تمركزهم بذات المنطقة لإزالة اللوحة من طريق كورنيش الإسكندرية، وتسيير حركة المرور.

وتواصل موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها عواصف ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

ويشار إلى أن الطقس السيئ الذى يضرب الإسكندرية ، تسببت في انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات. فيما أعلنت جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى.

بالصور- بسبب العواصف الشديد.. سقوط لوحة إعلانات على كورنيش الإسكندرية

بالصور- بسبب العواصف الشديد.. سقوط لوحة إعلانات على كورنيش الإسكندرية

طقس بارد ورياح و غيوم وسحب تغطى سماء الإسكندرية لليوم الثاني .. وتواصل أعمال تصريف المياه (صور)

بالصور- بسبب العواصف الشديد.. سقوط لوحة إعلانات على كورنيش الإسكندرية