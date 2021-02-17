شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يقود حملة لمتابعة عمليات التخلص من مخلفات الأمطار بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأربعاء، حملة موسعة بشوارع وميادين مدينة بيلا لمتابعة عمليات التخلص من مخلفات الأمطار.

وكلف «إسماعيل» رؤساء الوحدات القروية ببيلا بالتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والذي قرر إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة وسوء حالة الطقس.

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار