شكرا لقرائتكم خبر عن «تسجيل الملكية العقارية» دورة تدريبية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز القومي للدراسات القضائية، برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل، دورة تدريبية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، حول «شهر وتسجيل التصرفات العقارية»، بمقر المركز بمبنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية.

عُقدت الدورة القانونية تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، وحاضر فيها الدكتور جمال يقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والذي تناول المشكلات العملية في دعاوى الملكية العقارية، وفائدة شهر وتسجيل الملكية العقارية، والدعوى واجبة التسكين والشهر والتسجيل، وإجراءات الشهر والتسجيل، والسجل العيني، وشهر محاضر الصلح، وتسجيل ملكية الأراضي الصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتسجيل الحكم النهائي وانتقال الملكية العقارية في ضوء أحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وتهدف الدورة إلى تدريب القضاة والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، في مجال النزاعات القضائية العقارية.