شكرا لقرائتكم خبر عن عنصرية وعقاب جماعي.. مطران القدس ينتقد رفض سلطات الاحتلال دخول لقاح كورونا لفلسطينيي غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول لقاحات سينو فارم المضادة لفيروس كورونا إلى غزة.

وصف القرار بأنه عمل عنصري بامتياز وسياسة عقاب جماعي بحق أبناء غزة الذين يعانون من الحصار وتبعاته على حياتهم .

وتساءل: أين هي منظمات حقوق الإنسان التي تتغنى برفضها للعنصرية والتمييز العنصري من هذا الموقف العنصري بامتياز فلماذا يحرم الفلسطينيين في القطاع من دخول اللقاحات في حين انهم يحتاجون اليها وخاصة في ظل انتشار جائحة الكورونا المأساوية التي عصفت ببلادنا .

وقال ان رفض إدخال لقاحات الكورونا إلى غزة إنما هي صفعة واهانة لكل انسان حر في هذا العالم، وكذلك لكل من ينادي بالدفاع عن الكرامة الانسانية وصون حقوق الانسان.

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية، برفض هذا الموقف العنصري والعمل على إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة وسياسة العقاب الجماعي هي عمل مرفوض ولا يجوز ان يعامل ابناءنا في مدينة غزة بهذه القسوة وبهذا الأسلوب اللانساني واللاخلاقي واللاحضاري.