شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس يضرب بقوة.. أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، وتسببت الرياح والعواصف الشديدة في ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما أدى إلى تخطيها سور كورنيش الإسكندرية، بمناطق المندرة وميامي وسيدي بشر ومحطة الرمل.

ودفعت شركة الصرف الصحي بفرق طوارئ وسيارات لكسح مياه البحر من المناطق المتضررة بطريق الكورنيش، لضمان لاستمرار السيولة المرورية.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الأحياء الشعبية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي، فضلا عن انهيار أجزاء من 3 عقارات، بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

يشار إلى أن مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبرغربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

ارتفاع موج البحر بالإسكندرية - صورة أرشيفية

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الصرف الصحى - صور