شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. صقيع وأمطار غزيرة في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الأمطار الغزيرة المصحوبة بغيوم مع ارتفاع حدة الصقيع في مدن وقرى دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة وشطا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وغرقت الشوارع الداخلية بمياه الأمطار.

كما تسببت موجة الطقس السيئ في شلل الحركة التجارية بمدينة دمياط، وتوقفت حركة الصيد في مدينة عزبة البرج بسبب شدة الرياح وغزارة الأمطار، فيما لم تتأثر حركة الملاحة داخل ميناء دمياط بتقلبات الطقس.