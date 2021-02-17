شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإفتاء العالمية تنعى د. أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ علماء الفقه المالكي بمصر والعالم الإسلامي، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ونوهت الأمانة بما قدمه الفقيد -يرحمه الله- لطلبة العلم من الجهود التي كان لها الأثر الكبير في نشر المنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر المتشدد، من خلال مؤلفاته ودروسه العلمية بالجامع الأزهر.

وتوجه د. إبراهيم نجم -الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى طلبته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينزله منازل الصالحين، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الإسلام والمسلمين شفيعًا له ورفعةً لدرجته في عليين، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".