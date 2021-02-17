شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال توسعة الدائرى بالبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان، بحضور اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة الكبرى حصر العقارات والمنشآت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائرى، تمهيدا لإزالتها وتعويض السكان ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى.

وفى السياق، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إجمالى ما تم حصره من عقارات لتوسعة الطريق الدائرى والمقرر إزالتها 390 عقارا، وعدد الأسر التى سيتم تعويضها 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، أما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136 ورشة.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بإزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى البساتين، حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع وزارة النقل.

وكانت محافظة القاهرة بدأت في إخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".

كما سيتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحي من المواطنين الذين سيتم تعويضهم، فتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.