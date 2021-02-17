شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية، موضحاً أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف المصدر، أن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وأشار المصدر إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدا أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل اجراءات الرؤية المنخفضة .