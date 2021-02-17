شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة عدم الاستقرار.. ننشر أماكن الأمطار وشدتها بكافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بكافة الأنحاء بالجمهورية، حيث ذروة حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه أماكن الأمطار اليوم الأربعاء، كما يلى:

- القاهرة ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق :

القاهرة

الجيزة

القليوبية

الإسماعيلية

السويس

الغربية

الشرقية

المنوفية

- السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، تشهد أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق:

السلوم

مطروح

الإسكندرية

رشيد

بلطيم

دمياط

بورسعيد

كفر الشيخ

البحيرة

الدقهلية

- السواحل الشرقية ووسط سيناء وتشهد أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا، و تكون مصحوبة بالبرد أحيانا وفرص تشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء والأمطار على مناطق :

العريش

رفح

راس سدر

سانت كاترين

- شمال الصعيد ويشهد أمطار خفيفة على مناطق:

الفيوم

بنى سويف

- جنوب الصعيد:

لا يوجد أمطار

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقسا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد، فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .