شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وعاصفة بسرعة 50 عقدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بكافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث ذروة حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء اليوم الأربعاء ، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

وأشارت هيئة الأرصاد أن سرعة الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تتراوح بين 45 - 50 عقدة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تتراوح بين 50 - 60 عقدة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 55 - 60 عقدة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقدة، وشمال الصعيد بين 45 - 50 عقدة، وجنوب الصعيد بين 35 - 45 عقدة.

ويشهد الطقس اليوم، الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .