وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك بحضور المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020 / 2019 و التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الشركة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع خطة الوزارة لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الاول والثاني وكذلك تدعيم الخط الثالث للمترو بعدد 32 قطار كوري مكيف جديد من تصنيع شركة هيونداي روتيم الكورية والتي تم توريد عدد 6 قطارات منها حتى الآن.

وجدير بالذكر أنه تم دخول أول قطار منهم الخدمة لجمهور الركاب هذا الأسبوع وسيتم تشغيل باقي القطارات تباعًا.

كما تم استعراض كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا و التي يتم العمل بها داخل محطات و قطارات الخطوط الثلاثة للمترو من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضًا مقاعد انتظار الركاب على الأرصفة، وغسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة، والاستمرار في إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بمحطات الخطوط الثلاثة عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الراكب ومن حوله، و وضع ملصقات داخل المحطات والقطارات تتضمن تعليمات وزارة الصحة للتعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

كما تم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة وبأسعار مناسبة ، والتنسيق مع جميع نقاط الإسعاف المتواجدة ببعض محطات الخطوط الثلاثة للتعامل مع أى حالات طارئة ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب بالخطوط الثلاثة والتأكد من التزام جميع الركاب بارتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة خمسون جنيهاً على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة بالاضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة لمتابعة أداء افراد التشغيل بالمحطات.

إضافة إلى عمل مسحات بكتيرية للأسطح وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب بعدد من محطات الخطوط الثلاثة للتأكد من فاعلية أعمال التطهير والتعقيم وبالتزامن مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات.

وأكد وزير النقل، على أهمية الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة مشيدًا بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على استمرار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب بالخطوط الثلاثة وخاصة في ظل جائحة كورونا مؤكدا على ضرورة وضع خطة شاملة للتطوير الشامل للشركة بما يمكنها من الحصول على عقود جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربائي الجديدة الجاري إنشاؤها.​