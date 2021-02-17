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تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 4 سجلات للأحوال المدنية لـ9 مساءً

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استكملت وزارة الداخلية، تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

وضمت سجل مدني بندر المنيا (بمحافظة المنيا)، وسجل مدني بنها النموذجي (بمحافظة القليوبية)، وسجل مدني الشيخ زايد أول (بمحافظة الجيزة)، والمركز النموذجي بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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