الداخلية: ضبط 11778 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 11778 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11689 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 89 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و627 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و185 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1241 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .