شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» لـ«المصري اليوم»: طقس شديد البرودة الأربعاء.. وأمطار وثلوج في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

وعن طقس الأربعاء، تتوقّع الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

إليكم بعض النصائح للتعامل مع الطقس، شديد البرودة، وفقًا لتصريحات «شاهين»:

1. نستمر في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، نلاحظ انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

2. يستمر انخفاض درجات الحرارة غدًا بمقدار 6 و8 درجات.

3. أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، نتجنب التعرض المباشر للرياح والأتربة في محافظات شمال وجنوب الصعيد.

4. في المدن الجديدة المعرضة للرياح والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، نتجنب التعرض المباشر.

5. كبار السن والأطفال، يجب تجنب التعرض المباشر للأتربة.

6. نتجنب الأنشطة البحرية، خاصةً في البحر الأبيض المتوسط، بسبب ارتفاع الأمواج.

7. عدم ركن السيارات والوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار المُتهالكة.

8. نتجنب الوقوف تحت الأسلاك الكهربائية.

9. القيادة بهدوء شديد على طرق محافظات الوجه البحري.

10. تجنب رحلات السفاري، شمال ووسط سيناء، بسبب تكوّن الثلوج على جبل سانت كاترين.