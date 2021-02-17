شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة بجامعة الدول العربية: التغير المناخي يؤثر على التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، إن التنمية المستدامة تقوم على أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية لا تتحقق إلا عندما تسير بشكل متوازي ومتداخل.

وأشارت، خلال لقائها مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن من أهم الموضوعات التي تتناولها الإدارة ولها حاجة كبيرة في المنطقة العربية، موضوع التمويل الذي يراعي معايير الاستدامة، متابعة أن التغير المناخي أهم العناصر المؤثرة في التنمية المستدامة.

وأضافت أن مصر من أولى الدول التي قدمت رؤية «مصر 2030» في إطار التنمية المستدامة، لافتة إلى أن مصر تطور حاليا تلك الرؤية إلى استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.