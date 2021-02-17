شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية.. و«الأرصاد» تصدر ٤ تحذيرات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وتعرضت مدينة الثغر لأمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت موجة الطقس السيئ في غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة، لليوم الثانى على التوالى.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود، اليوم، طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً. والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة للأمطار، أفاد بيان صادر من هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على (القاهرة- الجيزة- القليوبية -الإسماعيلية-السويس-الشرقية-الغربية-المنوفية)، وأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من (مطروح- الإسكندرية -رشيد-بلطيم-دمياط -بورسعيد-كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية)، أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على بعض المناطق (العريش-رفح-راس سدر-سانت كاترين) وتشكل الثلوج على وسط سيناء، أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم-بنى سويف).

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، ٤ تحذيرات للمواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ، وهى:

١-عدم تخفيف الملابس

٢- عدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار في حالة الأمطار الرعدية.

٣-عدم ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار.

٤-على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.