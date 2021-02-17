شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة على مدى 3 أيام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

والمناطق هي: سبرنج تورز، الحرفيين والمنطقة المحيطة بها غد الخميس، كما سيتم فصل التيار عن منطقة مبارك 7، معسكر الشباب ومبنى وهيب والمدرسة الابتدائية بالأحياء يوم السبت المقبل، وفصل التيار عن صفوت شاكر، سنتر الهدى، سوبر ماركت أولاد حامد والمنطقة المحيطة به، كرياكو، تدعيم الكوثر يوم الأحد المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.