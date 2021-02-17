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«الصحة العالمية» عن «إصابات كورونا»: انخفضت بمقدار نصف مليون حالة

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نورهان مصطفى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت منظمة الصحة العالمية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.

يأت هذا الانخفاض البالغة نسبته 16% وسط تراجع مطرد عن ذروة الإصابات التي بلغت حوالي 5 ملايين حالة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وشهدت جميع مناطق العالم في الأسبوع الماضي اتجاها تنازليا في منحنى الإصابات باستثناء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن حالات الإصابة في الشرق الأوسط البالغة 170 ألفا تعد ضئيلة أمام 970 ألفا في أوروبا و1.3 مليون في الأمريكتين.

وسجلت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 81 ألف حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا حول العالم، بانخفاض 10%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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