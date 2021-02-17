طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة صافيناز الفضالى، مدير ادارة البساتين في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، أن 12 باحثا من طلاب الدراسات العليا في جامعة سنجور يمثلون عدد من الدول الافريقية، أجروا أبحاثا علمية على أشجار البرتقال بجمعية التوفيقية «حوض الصعايدة» التابعة لإدارة المعمورة الزراعية، أمس استمرت يومين.

وأوضحت «صافيناز»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الباحثين الافارقة بلغ عددهم 12 دارسا بقطاع الدراسات العليا والبحث في جامعة سنجور، وطلبوا من المديرية تخصيص مزارع موالح لأشجار البرتقال لإجراء الأبحاث على الطبيعة والتعرف على كل ما يتعلق بالعملية الزراعية والجنى ومكافحة الأمراض التي تصيب الأشجار.

وأشارت إلى أنه شارك في الزيارة التي أجريت على يومان الدكتور حمدى قطب الأستاذ بمركز بحوث وقاية النبات، والذي تولى مهمة الشرح للباحثين الأفارقة، والمهندسة تريزا عطا الله، مدير عام إدارة الارشاد الزراعى، والمهندس محمود أبوزيد رئيس قسم نباتات الزينة بادارة البساتين، والمهندسة هدى موسى رئيس قسم النخيل، والمهندس أحمد زين العابدين رئيس قسم الفاكهة ومهندس محمد ابو جبل من إدارة برج العرب وسامح صلاح الدين مسؤول الإقامة والإجراءات في جامعة سنجور.

وأوضحت أن الأبحاث تمت على التعرف أنواع العمليات الزراعية والأمراض التي تصيب المحاصيل وخاصة الموالح وكيفية مكافحتها وكيفية جنى الثمار، مشيرة إلى أن الدارسين قاموا خلال الزيارة بجولة حرة في مزارع الموالح وتلقوا شرحا وافيا حول الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء بستان موالح وعمليات التسميد والافات التي تصيب اشجار البرتقال وكيفية اجراء عمليات التطعيم بين الأصناف المختلفة.

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)

طلاب جامعة سنجور يجرون أبحاث علمية على أشجار البرتقال فى الاسكندرية (صور)