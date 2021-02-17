شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم بالقليوبية.. درجة الحرارة ١٠ وأمطار خفيفة مع شدة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة القليوبية حاليا أمطار خفيفة متقطعة في أغلب الأحيان، مع سحب كثيفة توحي بسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة. وانخفضت درجات الحرارة إلى أقل من ١٠ درجات، كما اشتدت سرعة الرياح ما أعطى شعورا إضافيا ببرودة الطقس.

ودفعت حالة الطقس، اليوم، مئات الموظفين إلى الجلوس في منازلهم وعدم الذهاب إلى أعمالهم، خوفا من تحذيرات الأرصاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من بلوغ ذروة الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، في عدد من المحافظات من بينها القليوبية.