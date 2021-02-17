شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية السفر عبر بوابات معبر رفح البري غدًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، أن السفر للحافلات من الثالثة حتى الخامسة من كشف «2021/3» على أن يكون التواجد غداً الساعة السادسة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.

أضافت الوزارة، أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من نفس الكشف، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

طالبت الوزارة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.