شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسليك بالوعات الأمطار في مدن القليوبية تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل رؤساء المدن في محافظة القليوبية صباح اليوم الاربعاء اعمال تسليك البالوعات الخاصه بشفط وسحب مياه الامطار حيث قام اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالإشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.

وقال رئيس المركز والمدينة أنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة حيث تم تطهير كافة غرف الصرف فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط اغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف واصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية.

وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياة التابعه لمجلس المدينه برئاسة احمد الوزيرى رئيس المدينه بشفط مياه الامطار من أمام الانفاق فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياة داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ، مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمه اعمال تصريف المياه في غرف شفط الامطار على الطريق الزراعى السريع واماكن تجمع الامطار كما تابع اعمال تسليك البلاعات في الشوارع الرئيسيه بالحى في الوقت الذي تواجد فيه عمال النظافه لرفع المخلفات حتى لا تؤدى إلى انسداد الغرف.