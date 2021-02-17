شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأرصاد» لمرضى الجيوب الأنفية خلال موجة الطقس البارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عددا من النصائح الهامة للمواطنين في ظل موجة الطقس البارد التي تمر بها البلاد، اليوم وغداً الخميس.

ومن أهم النصائح التي تقدمها الأرصاد:

١- عدم تخفيف الملابس.

٢- عدم التواجد أسفل اللوحات الأعلانية والأشجار في حالة الأمطار الرعدية.

٣- عدم ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار.

٤- على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.

وكانت قد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن البلاد شهدت، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار كان للسواحل الشمالية النصيب الأكبر من تساقط الأمطار وحبات البرد حتي اكتست بعض الأماكن باللون الأبيض.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن ذلك صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة، كما نشطت الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط إلى ٤٥ عقدة أدت إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.