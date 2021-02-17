شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة الكشافات بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبوكريشة، حملات مكثفة للنظافة، وحملات مناظرة لصيانة الكشافات بالطرق والشوارع الرئيسية، بجانب حملات أخري لرفع الإشغالات من الشوارع، للحيلولة دون إعاقة حركة المواطنين.

وشملت الحملات مناطق بقرى وأحياء مدينة المنيا، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة كورونا، وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة الكشافات بالمنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة الكشافات بالمنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة الكشافات بالمنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة الكشافات بالمنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات وصيانة الكشافات بالمنيا