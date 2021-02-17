شكرا لقرائتكم خبر عن «كرات ثلج ومنخفض جوي بارد».. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس البارد مستمرة حتى اليوم وغداً، ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع أسماء مصطفى، أن هناك تحسنا بالأحوال الجوية من يوم الجمعة القادم، موضحة أن مصر تأثرت بالمنخفض الجوى الموجود بقبرص، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن هناك بعض المناطق التي شهدت تساقط الثلوج مثل منطقة وسط سيناء وسانت كاترين، بالإضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية والتى كانت أمطار مصحوبة بالبرد مثلما حذرت الأرصاد الجوية، حيث إن البرد هو عبارة عن كرات ثلج.

وأكدت أن تلك الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والثلوج مستمرة حتى اليوم على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، متابعة أن الإسكندرية والسواحل يوجد بها أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بالقاهرة.