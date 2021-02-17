شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 121 محضر في حملة شارك بها 7 قطاعات خدمية بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الإداري بالوحدة المحلية، وقطاعات التموين، الطب البيطري، الزراعة، الصحة، حماية المستهلك، ومباحث التموين، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا المستجد.

و تم خلال الحملة المرور على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية، لتسفر الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، وتم تحرير ١٢١ محضر مختلف، بينها محاضر لعدم وجود شهادات صحية، عدم وجود سجل بيئي، التقاعس عن إعلان الأسعار، محاضر نظافة، إدارة منشأه بدون ترخيص، إتجار في سلع مدعمة، خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم تحريز كمية من الزيوت و«الكبدة» والدجاج المجمد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، كمية من الدقيق المدعم في سبيلها للبيع بالسوق السوداء، وأسمدة زراعية مدعمة.

من جانبه أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، على متابعة واستمرار الحملات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على ارواح المواطنين، وللحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

تحرير 121محضر في حملة بالمنيا

تحرير 121محضر في حملة بالمنيا

تحرير 121محضر في حملة بالمنيا

تحرير 121محضر في حملة بالمنيا

تحرير 121محضر في حملة بالمنيا