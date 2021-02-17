شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني واصلت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سوء الاحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر.

وتم برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانى التابعة لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة وتجهيز لنشات الارشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والاسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .