شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، إستمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وءلك لليوم الثانى على التوالى بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج. فيما توقفت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وجميع سواحل المدينة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

يشار إلى ان الاسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، منذ أمس، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.