شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٣٥ محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق «دماريس» و«كامل عوض» و«شارع رمسيس»، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

و أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٥ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.

رافق نائبرئيس مدينة المنيا، عماد محمود، رئيس قرية «البرجاية»، وإسماعيل حسين، مساعد رئيس حي شمال مدينة المنيا، محمد سلطان، عضو المتابعة، وياسر مدين، مسؤول الأمن بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، وهيثم حسن، العضو القانونى وميلاد متى، محصل مالي.

من جانبه أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.