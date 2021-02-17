شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: آخر موعد لتسجيل طلاب الثانوى العام استمارة الامتحانات الأحد 21 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، شددت فيه على المدارس الثانوى العام ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات فى موعد غايته الأحد 21 فبراير الجارى مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات وضرورة التأكيد على استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية مع اتخاذ كافة الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أى مشكلات قد تعوق أداء الامتحان مع إرسال المديريات تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات المدارس الثانوى للامتحانات.

وشددت الوزارة على أن التنبيه على المدارس والمديريات بالاستعداد يأتى فى إطار القرارات التى أعلنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى اعتبارا من السبت 27 فبراير الجارى والحاقا بالتعليمات الصادرة سابقا بشأن التنبيه على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم للامتحانات مع استلامهم للبريد الإلكترونى وتفعيله.

وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني، وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.