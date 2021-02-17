شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" وجامعة الأزهر ينعيان أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وشيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء، والذى وافته المنية اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث ستقام صلاة الجنازة على الفقيد بالجامع الازهر الشريف.

وأكد المجمع أن الفقيه أسهم بدور كبير في الفقه الإسلامي، وخدمة العلم وأهله من خلال دروسه بالجامعة والجامع الأزهر الشريف، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده المختلفة.

كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.

من جانبها، تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، و مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة الأسبق، شيخ المالكية، مؤسس موسوعة الفقة الإسلامي، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.