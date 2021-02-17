شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في الدقهلية.. أمطار غزيرة وصقيع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، هطول امطار غزيرة على معظم الأنحاء مصحوبة برياح باردة تصل لحد الصقيع مما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

وصلت درجة الحرارة بمدينة المنصورة إلى 10 درجات مئوية محققة ارتفاع طفيف بعدما وصلت إلى 4 درجات في الساعة السادسة صباحا، مع رياح جنوبية شرقية تصل إلى 13 كم/ الساعة والرطوبة 47٪.

وعلى الصعيد نفسه توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة لليوم الثانى على التوالى بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار.

وأعلنت شركتى المياه والكهرباء حالة الطوارئ لليوم الثانى وحذرت شركة الكهرباء المواطنين من ملامسة اعمدة الكهرباء بالشوارع لإحتمالية وجود ماس كهربائى بسبب الأمطار.

أمطار غزيرة بالدقهلية لليوم الثانى

أمطار غزيرة بالدقهلية لليوم الثانى

أمطار غزيرة بالدقهلية لليوم الثانى

أمطار غزيرة بالدقهلية لليوم الثانى

أمطار غزيرة بالدقهلية لليوم الثانى