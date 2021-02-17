شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. وتوقعات باستمرار الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشط البحث على محرك بحث جوجل على أسعار الذهب اليوم في مصر خصوصًا مع التقلبات في سعر الذهب في مصر هذه الأيام، وأيضًا سعر الذهب العالمي مع تقلبات أسعار الدولار.

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الانخفاض ويتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض اليوم مع استمرار انخفاض أسعار الذهب عالميًا اليوم، ولليوم الخامس من أيام التداول في البورصات العالمية على التوالي.

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإنخفاض وكانت الأسعار اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 672 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب الإنخفاض عالميًا لمدة 5 أيام متتالية من أيام التدوال في البورصات العالمية، وكانت الأسعار في الساعة التاسعة صباح اليوم بتوقيت القاهرة 1793.8 دولار، في حين كانت أسعار الفتح 1788.51 دولار.

وكان سعر الذهب يوم 16 فبراير 1794.31 دولار في ختام التعاملات مقابل 1819.34 دولار في بداية التعاملات.

سعر الذهب يوم 15 فبراير 1818.51 دولار في ختام التعاملات مقابل 1825.34 دولار في بداية التعاملات.

سعر الذهب يوم 12 فبراير 1823.46 دولار في ختام التعاملات مقابل 1825.90 دولار في بداية التعاملات.

سعر الذهب يوم 11 فبراير 1825.36 دولار في ختام التعاملات مقابل 1842.65 دولار في بداية التعاملات.