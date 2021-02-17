شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في المصالح الحكومية بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بسفاجا، جولة تفقدية، بعدد من المصالح الحكومية، لمتابعة الإلتزام بالتعليمات.

وأوضحت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، انها كلفت لجنة بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الحكومية، ومتابعة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أشارت المغربي إلى أن اللجنة تفقدت عدد من المنشآت الخدمية منها مكاتب البريد والأحوال المدنية، مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التموين، ومديرية الضرائب، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على الالتزام بآداب العطس والسعال، والتشديد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وأكدت رئيس المدينة على استمرار أعمال اللجنة المشكلة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.