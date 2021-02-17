شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير فى زيارة لمنطقة الشيخ مالك وأم غيج جنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بزيارة لمنطقة الشيخ مالك وأم غيج علي ساحل البحر الاحمر وذلك في إطار الزيارات المستمرة لكافة المناطق، رافقهما سكرتير المدينة

والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ المنطقة، حيث ناقشت أهم المقترحات التى تتضمن رفع المعاناه عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تنمية المناطق النائية.

وأكد رئيس مدينة القصير أن المنطقة تبعد عن المدينة بحوالى ٥٠ كيلو متر، وإنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياه اليومية، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التى تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة.و الوقوف بجانب جميع مواطنى مدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.