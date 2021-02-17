شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني واصلت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية مع استمرار غلق مينائي الغردقة وشرم الشيخ .

ومن المقرر إعادة فتح الميناء فور التحسن في الحالة الجوية.