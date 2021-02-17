شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشيخ زويد يمر على خزان تجميع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد،بالمرور على خزان تجميع مياه الأمطار بالشيخ زويد، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأضاف رئيس المدينة، أنه قام بالمرور على خزان تجميع مياه الأمطار لضمان عدم إغلاق الطريق بوسط المدينة بسبب تجمع مياه الأمطار كما كان يحدث سابقًا.

أشار رئيس المدينة، إلى تطهير وتسليك بالوعات تصريف المياه في مختلف شوارع المدينة ..مطالبًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة خلال فترات سقوط الامطار حفاظًا عليهم.